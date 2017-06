Ouders Tristan van der Vlis niet verantwoordelijk voor schietdrama Ridderhof

ALPHEN AAN DEN RIJN - De ouders van Tristan van der Vlis mogen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het bloedbad dat hun zoon in 2011 aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag.

Een groep slachtoffers had de ouders verantwoordelijk gesteld . Zij vinden dat de ouders hadden moeten ingrijpen. De rechtbank oordeelde echter dat de ouders geen enkel verwijt treft. Zij hadden geen wetenschap van de plannen van hun zoon. 'Zij hadden geen enkele indicatie dat Tristan zijn wapens zou gebruiken zoals hij dat tijdens het schietincident heeft gedaan', aldus de rechtbankTristan schoot op 9 april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Zes mensen kwamen om het leven en zeventien raakten zwaargewond door de ruim honderd kogels die hij afvuurde. Daarna pleegde hij zelfmoord.Dertien mensen, bestaande uit winkeliers, hun medewerkers en mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren, hadden de zaak aangespannen. Een van hen was zwaargewond geraakt bij de schietpartij, de rest was ooggetuige van het bloedbad.Hun advocaat laat weten dat ze 'teleurgesteld' zijn in het vonnis. 'Wij zijn nog altijd overtuigd dat de ouders van Tristan wel meer wisten.' Tijdens de behandeling van de zaak had hij meerdere keren verzocht de ouders te horen, maar de rechtbank wees die verzoeken af. De ouders hadden ook aangegeven dat ze dat psychisch niet aankunnen. Of de slachtoffers in beroep gaan, is nog onbekend.Samen met de ouders was ook de verzekeringsmaatschappij van de ouders aansprakelijk gesteld door de groep slachtoffers. Het is de rechtbank niet duidelijk geworden of Tristan wel of niet meeverzekerd was op de polis van de ouders, daarom is de verzekeraar om aanvullende informatie gevraagd. Dat moet binnen vier weken geleverd worden.'Als blijkt dat Tristan wel meeverzekerd was, moet worden bezien of de verzekeraar dekking moet verlenen. Daarover moet te zijner tijd deze procedure worden voortgezet', aldus de rechtbank.