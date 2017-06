Het was nagelbijten voor Emiel, maar hij heeft zijn diploma binnen

Foto: Jinne Samsom

ZWAMMERDAM - Nagelbijten was het voor Emiel Samsom (18) uit Zwammerdam. De vwo-leerling hoorde woensdag of hij geslaagd is of niet. Tijdens een speciale livestream van Omroep West kreeg hij het verlossende telefoontje: hij is geslaagd.





Vorige week zat de scholier nog in het zonnige oord Mallorca, samen met zeven vrienden, om vakantie te vieren. Vanmiddag zat hij voorlopig in spanning. Nu hij zijn papiertje op zak heeft, begint Emiel met een studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit.