Scholieren Hasse en Leonoor willen een hit!

DEN HAAG - Hasse Visser en haar vriendin Leonoor Morssink hebben een liedje geschreven voor een project op school. Met "Bananannana" hopen ze een hit te scoren. Hun eerste doel was het liedje op de radio en die komt uit bij Superdebby!

De 12-jarige Hasse Visser en Leonie Morssink zitten in de laatste klas van basisschool De Bras in Den Haag Ypenburg. Voor ze verder mogen naar de middelbare school moeten de kinderen een zogeheten 'meesterproef' afleggen. De meiden hebben er voor gekozen onder de naam 'Hale' een liedje op te nemen met clip.De twee scholieren schreven al vaker een liedje, maar hebben nu ook een echte clip erbij gemaakt. "We hebben hem gemaakt met mijn camera in een leeg klaslokaal en in het bos, vertelt Hasse. "We zijn zelf heel tevreden en hopen dat iedereen gaat kijken!"Benieuwd naar de clip van 'Hale'? Klik dan hier