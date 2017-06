Man bedreigd met wapen en beroofd

Politiewagens (Foto: John van der Tol)

DELFT - Een 41-jarige man uit Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag beroofd. Dit gebeurde toen hij in zijn woonplaats van de Industriestraat naar de Papsouwselaan liep.

Op het moment dat het slachtoffer op de kruising met de Papsouwselaan stond, kwam er vanaf het parkeerterrein van de supermarkt een onbekende man op een donkerkleurige fiets aanrijden.



Die bedreigde hem met een wapen. Hij eiste de gsm van de man. Vervolgens ging hij er vandoor richting winkelcentrum De Hoven.



Signalement



De verdachte is een blanke man. Hij wordt ongeveer 24 jaar oud geschat, is 1,70 meter lang en dun. Hij heeft donker haar dat opzij was gekamd en aan de zijkanten opgeschoren.



De verdachte droeg hij een donkerkleurig vest met rits, een donkerkleurige broek en donkerkleurige schoenen. Hij sprak gebrekkig Nederlands.



