Jacco Verhaeren traint met Australische ploeg in Hofbad

Jacco Verhaeren - Foto: ANP

DEN HAAG - Kampioenenmaker Jacco Verhaeren komt met de Australische Nationale Zwemploeg naar Den Haag om te trainen in het Hofbad. De ploeg van de Nederlandse zwemcoach traint in het Haagse water ter voorbereiding op het WK in Budapest.

Verhaeren begeleidde onder meer Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo naar olympisch goud. In totaal komt de Australische ploeg met 28 topzwemmers en 14 begeleiders. Naast de Olympisch kampioenen Mack Horton en Emma McKeon bevat de ploeg nog tien zwemmers van wereldformaat die in Rio actief waren en 14 medailles mee naar huis namen.



Mack Horton (goud op de 400m vrije slag), Emma McKeon (goud 4x100m estafette) en de rest van de Australische ploeg zullen van 4 tot en met 8 juli gebruik maken van het Hofbad. Tegelijkertijd wordt daar de jaarlijkse Swim Cup The Hague gehouden.