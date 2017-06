Weer chaos bij ADO: Wim Deetman en Martin Jol stappen op

DEN HAAG - Wim Deetman en Martin Jol vertrekken als commissaris bij ADO Den Haag. Dat hebben zij woensdag aan ADO en de gemeente Den Haag laten weten. Reden voor het vertrek is dat er belangrijke besluiten bij de club werden genomen zonder de twee hierbij te betrekken.

De gemeente ‘betreurt’ het vertrek van Wim Deetman als commissaris van ADO ‘ten zeerste’, laat wethouder Tom de Bruijn (D66, Financiën) in een verklaring weten. De oud-burgemeester van Den Haag heeft zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme en passie ingezet voor de belangen van de Haagse voetbalclub, stelt hij. Wel laat De Bruijn weten de beslissing van Deetman te ‘respecteren’.In een brief aan de Haagse gemeenteraad schetst De Bruijn de situatie bij de club. Na een zaak bij de Ondernemingskamer werd eigenaar Wang Hui buitenspel gezet. Bovendien zou er een onderzoek komen naar wat er was gebeurd bij ADO nadat diens bedrijf UVS alle gewone aandelen verwierf. Dit omdat er 'gegronde redenen waren te twijfelen aan juist beleid en de gang van zaken'.Volgens De Bruijn namen de mensen die tijdelijk de macht hadden bij de club echter 'belangrijke besluiten zonder dat de commissarissen en de Nederlandse aandeelhouders daarin werden gekend'. De wethouder: 'Er werden zelfs (vergaande) overeenkomsten met de grootaandeelhouder gesloten zonder dat commissarissen Deetman en Jol, dan wel de houders van het bijzonder aandeel en het prioriteitsaandeel, daarvan op de hoogte waren.'De tijdelijk bestuurders zouden daarop vaak zijn aangesproken. 'Meermaals werd dit genegeerd. Dat uiteindelijk mede hierdoor de heer Deetman geen andere optie ziet dan om per direct terug te treden als commissaris is begrijpelijk, maar spijtig', aldus de wethouder.De Bruijn, in een verklaring: ‘Ik heb groot respect voor de manier waarop Wim Deetman zich het afgelopen jaar voor het belang van ADO heeft ingespannen. Het is een enorm verlies voor de club dat een commissaris met zo'n imposante staat van dienst vertrekt.’Wim Deetman werd door de gemeente ruim een jaar geleden aangesteld als commissaris. Dit was, aldus de wethouder, nodig omdat de club toen in zeer zwaar weer zat. 'ADO verkeerde op dat moment in een financiële en bestuurlijke crisis veroorzaakt door het niet nakomen van verplichtingen en toezeggingen door grootaandeelhouder UVS.'Met het vertrek van deze twee kundige commissarissen zijn de problemen rondom ADO niet kleiner geworden. Op donderdag 15 juni moet de voetbalclub een vastgestelde begroting naar de KNVB sturen. De gemeente, ADO en HFC ADO Den Haag zijn hierover nog met elkaar in overleg.De Bruijn aan de gemeenteraad: 'Afgelopen maandag heeft de gemeente een zesde conceptbegroting ontvangen. Daarnaast wil ADO haar statuten wijzigen. Met beide besluiten moet de gemeente Den Haag, als houder van het prioriteitsaandeel, instemmen. Daarover beraadt het college zich op dit moment. Vanzelfsprekend wordt daar in het door commissarissen Deetman en Jol genomen besluit meegewogen.'