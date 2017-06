Kijk binnen in Sportcampus Zuiderpark

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De Sportcampus Zuiderpark in Den Haag gaat woensdagmiddag officieel open. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag verricht de openingshandeling samen met beachvolleybalster Marloes Wesseling. In maart 2015 startte de bouw van het sport- en onderwijscomplex in het Zuiderpark.





De opening is woensdagmiddag live te volgen op Radio West in het programma Studio Haagsche Bluf.



