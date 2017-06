Verdachten onthoofding Zoetermeer vrijgelaten

ZOETERMEER - Twee mannen die worden verdacht van het om het leven brengen van de 55-jarige Zoetermeerder Adrie den Engelsman, worden woensdag vrijgelaten. Er is onvoldoende bewijs om hen langer vast te houden, zegt het OM.

Den Engelsman werd 28 februari dood gevonden in zijn huis aan de Leopoldhove in Zoetermeer. Hij bleek met messteken om het leven te zijn gebracht . Hij was onthoofd Twee mannen, een 45-jarige Zoetermeerder en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden 3 maart aangehouden. Zij waren bekenden van het slachtoffer. Er zijn aanwijzingen dat de twee bij de dood van het slachtoffer betrokken zijn, maar er is op dit moment onvoldoende bewijs om hen langer vast te houden. De twee blijven wel verdachte.Donderdag 15 juni was een pro-formazitting gepland. Tijdens zo'n zitting wordt door de rechter onder meer besloten of verdachten langer vast moeten blijven zitten of niet. Dat is nu niet meer nodig omdat er onvoldoende bewijs is tegen de twee.