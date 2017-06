Vijf vragen over het vertrek van Deetman en Jol bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Wim Deetman en Martin Jol vertrekken als commissaris bij ADO Den Haag, zo lieten zij woensdag aan ADO en de gemeente Den Haag weten. Vijf vragen en antwoorden over hun vertrek:

Uit een brief aan de Haagse gemeenteraad van verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) blijkt dat de twee commissarissen zich buitenspel gezet voelden door de mensen die tijdelijk de macht hebben bij de club. De eigenaar van ADO, de Chinees Wang Hui, werd in december geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de club, zo bepaalde de Ondernemingskamer in december.Wang moest de zeggenschap over zijn aandelen overdragen aan twee door de rechtbank aangewezen commissarissen, Ben Knüppe en Job van der Have. Volgens De Bruijn namen deze 'belangrijke besluiten zonder dat de commissarissen (Deetman en Jol red.) en de Nederlandse aandeelhouders daarin werden gekend'.'Er werden zelfs (vergaande) overeenkomsten met de grootaandeelhouder gesloten zonder dat commissarissen Deetman en Jol, dan wel de houders van het bijzonder aandeel en het prioriteitsaandeel, daarvan op de hoogte waren', schrijft de wethouder aan de gemeenteraad. PVV-gemeenteraadslid Elias van Hees speculeert op Twitter over een 'coupe' tegen Deetman en Jol. 'Bizar: ADO-bestuur samen met Ondernemingskamer achter het karretje van Wang?'Niets specifieks. Wel staat er in de uitspraak dat Knüppe als voorzitter van de RvC een 'beslissende stem' heeft. Kennelijk vinden Deetman en Jol dat Knüppe zijn mandaat wel erg ruim heeft opgevat door de twee commissarissen bij belangrijke besluiten te passeren.De Bruijn schrijft dat Knüppe daar 'meermaals' op is aangesproken. 'Meermaals werd dit genegeerd. Dat uiteindelijk mede hierdoor de heer Deetman geen andere optie ziet dan om per direct terug te treden als commissaris is begrijpelijk, maar spijtig.'Hij zal er geen traan om laten, want Wang stuurt al langere tijd aan op het vertrek van de twee Nederlandse commissarissen. Hij wil ze graag vervangen door twee landgenoten.Dat is de vraag. Uiteraard zullen Deetman en Jol vervangen moeten worden door twee nieuwe commissarissen. Die opvolging zal een politiek steekspel worden tussen alle belanghebbenden binnen ADO. Volgens de voorzitter van de HFC, Michel Santbergen, krijgt Wang 'op zeer korte termijn' zijn aandelen terug.De HFC bestaat uit de 'cultuurbewakers van de club' en bezit één procent van de aandelen. Jol zit sinds november 2015 namens de HFC in de RvC. Deetman is commissaris namens de gemeente sinds april 2016. Ondertussen zijn er opnieuw zorgen over de financiële situatie van ADO Den Haag. De begroting is al zes keer afgekeurd door de gemeente en de HFC. De deadline om een sluitende begroting in te leveren bij voetbalbond KNVB is donderdag om 23.59 uur.De club gaat niet meteen ten onder; de afgelopen jaren miste ADO wel vaker een deadline van de KNVB. Mocht het niet lukken om uiterlijk donderdagavond laat een sluitende begroting in te leveren, kan de club uitstel aanvragen . De Licentiecommissie van de voetbalbond beslist daarover. De periode per uitstel wisselt per keer, maar het gaat daarbij eerder om weken dan om dagen.Mocht de commissie géén uitstel verlenen, krijgt ADO een geldboete opgelegd. Pas als ADO meerdere deadlines zou missen, komt de proflicentie van de club in gevaar. Eerst volgen nog mildere sancties als hogere boetes en puntenaftrek.