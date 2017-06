Oud-agent krijgt voorwaardelijke werkstraf voor lekken naar motorclub

ZOETERMEER - Een voormalige wijkagent uit Zoetermeer, die politie-informatie gelekt heeft naar leden van motorclub Satudarah, hoeft niet de cel in. Het OM had acht maanden cel geëist tegen de ontslagen agent, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De Haagse rechtbank vindt een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voldoende.

De rijksrecherche startte in 2014 een onderzoek naar de 55-jarige politieman, naar aanleiding van een anonieme tip dat hij vertrouwelijke politie-informatie zou lekken naar Satudarah. De agent werd daarna door rechercheurs afgeluisterd en geobserveerd, en in april 2015 aangehouden.Volgens het OM heeft hij op verzoek van belangrijke Satudarahleden in deHaagse regio gezocht naar informatie in het politiesysteem. Justitie betichtte de man ook van meineed over zijn contacten met de leden. Hij zou niet de volle waarheid verteld hebben over zijn ontmoeting met een 'biker' van Satudarah in de McDonalds in Zoetermeer.De rechtbank vindt dat de beschuldigingen tegen de wijkagent voor het grootste deel zijn bewezen, maar vindt een celstraf te veel van het goede. Volgens de rechtbank was de informatie die de man lekte niet cruciaal, en zijn er ook geen politieonderzoeken door zijn handelen in gevaar gebracht.Ook is niet gebleken dat hij betaald kreeg voor het lekken van de vertrouwelijke informatie. De rechters houden er bovendien rekening mee dat de man ontslagen is en moeilijk werk kan vinden.Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat de man erg gefascineerd werd door het motorwereldje. Daardoor kwam hij te dicht bij de motorclub te staan.