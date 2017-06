Burgemeester Krikke opent Sportcampus Den Haag

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke heeft woensdagmiddag de Haagse Sportcampus Zuiderpark officieel geopend.

Amateursport- topsport en sportonderwijs komen samen in het nieuwe complex. Er is een topsporthal met 3500 plaatsen, een turnhal en een hal voor beachvolleybal. Ook zijn er sportvelden en is er ruimte voor sportonderwijs.De hal wordt van 17 tot en met 19 september gebruikt voor Davis Cup-tennis . Oranje neemt het dan op tegen Tsjechië.'Het gebouw lijkt een beetje op een gigantische UFO die hier is geland, maar dan een hele mooie', sprak de Haagse wethouder van sport Rabin Baldewsingh eerder.