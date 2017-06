Lekkende Haagse agent zat in beveiligingsteam Wilders

DEN HAAG - De 31-jarige agent van de politie-eenheid Den Haag die dinsdagochtend werd aangehouden zat in het beveiligingsteam van politicus Geert Wilders. Dat heeft het OM bekendgemaakt.

De man volgde in 2016 tot en met februari van dit jaar een opleiding bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). In de maanden januari en februari liep hij stage bij het beveiligingsteam van Wilders.De agent wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft gelekt. Om wat voor informatie het precies gaat wil het OM Den Haag niet zeggen. Wel benadrukt een woordvoerder van het OM dat er geen aanwijzingen zijn dat ook informatie 'uit de kring van Wilders op straat is komen te liggen.'De informatie uit het politiesysteem kwam uiteindelijk terecht bij een tweede verdachte die ook is opgepakt. Wat er met de informatie is gedaan is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van het OM is Wilders geïnformeerd over de kwestie.