Kees Jansma betreurt vertrek Deetman en Jol bij ADO Den Haag, maar is niet verrast

DEN HAAG - Kees Jansma vindt het vertrek van Wim Deetman en Martin Jol als commissaris van ADO Den Haag 'spijtig'. Maar Jansma, die een half jaar geleden nog dacht zelf commissaris te zijn bij de club, is niet verrast door het opstappen van Deetman en Jol. 'Ik heb met ze samengewerkt en ik weet hoe ze erin zitten', zegt hij tegen Omroep West.

De twee opgestapte commissarissen vinden volgens Jansma al langer dat ze te weinig 'armslag' hebben. Deetman en Jol voelen zich buitenspel gezet door de tijdelijke machthebbers bij de club, met name Ben Knüppe. Hij werd in december aangesteld als tijdelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) als vervanger van de geschorste Wang Hui . De Chinese eigenaar van ADO raakte de zeggenschap over zijn aandelen kwijt na een uitspraak van de Ondernemingskamer.Dat de gemeente de begroting van ADO nog steeds niet heeft goedgekeurd, baart Jansma geen zorgen. 'Ik heb sterke aanwijzingen dat dat zeer binnenkort wordt opgelost.' Volgens algemeen directeur Mattijs Manders ligt er een 'concreet beleidsplan en degelijke begroting voor het komende seizoen', zo liet hij woensdag in een schriftelijke reactie weten.Volgens verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt het juist 'heel moeilijk' om de begroting goed te keuren. 'Wij vinden tot nu toe dat zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant de begroting niet realistisch is. Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten vloeien om daar overeenstemming over te bereiken.' De deadline voor het inleveren van de begroting is donderdag om 23.59 uur.De PVV in de Haagse gemeenteraad wil zo snel mogelijk een debat over de situatie bij ADO. 'Bizar: ADO-bestuur samen met Ondernemingskamer achter het karretje van Wang? Heeft alle schijn van een coupe; gemeente aan de kant geschoven', schrijft raadslid Elias van Hees op Twitter.Richard de Mos van Groep de Mos is geschrokken van de 'bestuurlijke chaos' bij ADO. Hij plaatst 'grote vraagtekens' bij de rol van de bewindvoerders - naast Knüppe is dat Job van der Have. 'Zij zouden het functioneren van ADO moeten verbeteren, in plaats daarvan lijken ze loopjongens voor China te zijn.'De meerderheid van de Raad van Commissarissen is genegeerd, aldus De Mos. 'Daardoor wordt het onmogelijk om goed toezicht te houden op de club. Als zelfs onze oud-burgemeester Deetman geen einde kan maken aan de bestuurlijke chaos bij ADO-Den Haag, dan is het probleem vele malen groter dan wethouder Tom de Bruijn ons de afgelopen periode heeft verteld.' De Mos wil zo snel mogelijk Deetman, de overige commissarissen en de wethouder in de gemeenteraad bevragen.