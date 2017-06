ADO betreurt vertrek toezichthouders Deetman en Jol

DEN HAAG - ADO Den Haag laat in een schriftelijke reactie weten het vertrek van commissarissen Wim Deetman en Martin Jol te betreuren.

‘Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt en altijd met als doel de belangen van ADO Den Haag op korte en lange termijn te dienen. Dat was niet altijd makkelijk maar daarbij is altijd goed geluisterd naar de inbreng van alle commissarissen en is daar in de meeste gevallen ook heel concreet naar gehandeld’, aldus algemeen directeur Mattijs Manders op de website van ADO Den Haag.‘Hun plotselinge vertrek op dit moment verrast me daarom’, vervolgt Manders. ‘De problemen zijn nog niet allemaal opgelost, maar er ligt nu een concreet beleidsplan en degelijke begroting voor het komende seizoen waarin door de weer intensieve en constructieve betrokkenheid van onze Chinese aandeelhouder UVS aan alle verplichtingen kan worden voldaan.’Manders is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar voor de camera’s van Omroep West.