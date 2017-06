Hagenaar aangehouden voor het stelen van pinpassen van ouderen met babbeltruc

DEN HAAG - Een 39-jarige Hagenaar is woensdag aangehouden voor het plegen van meerdere babbeltrucs. De man achtervolgde ouderen in Den Haag, Delft en Rotterdam en zorgde er met een smoes voor hun pinpas in handen te krijgen.





De 39-jarige Hagenaar werd aangehouden in een woning. De politie heeft het contant geld uit de woning in beslag genomen en doet onderzoek naar de betrokkenheid van de Hagenaar bij meer babbeltrucs.



De man liep met de ouderen mee naar huis en vertelde ze dat er zojuist was ingebroken. Hij vroeg ze vervolgens om hun pinpas om deze zogenaamd te blokkeren. Met de pinpas verliet hij de woningen en belde de slachtoffers even later op als iemand van de politie. Telefonisch vroeg hij de slachtoffers op leeftijd naar hun pincode. Vervolgens pinde hij geld van de rekeningen.

