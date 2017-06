Bedreiger Nederlandsche Bank moet naar psychiatrisch ziekenhuis

Het gebouw van de Nederlandsche bank (Foto: ANP)

GOUDA - Een 48-jarige man uit Gouda is veroordeeld tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis wegens het bedreigen van De Nederlandsche Bank. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. De uitspraak is conform de eis van het openbaar ministerie.





Het OM constateerde al dat de man ontoerekeningsvatbaar is, en de rechtbank is het daar mee eens. De rechtbank acht de feiten wel bewezen, maar ontslaat de Gouwenaar van verdere rechtsvervolging. In plaats daarvan moet hij dus worden verpleegd. De gedwongen opname geldt voor tenminste een jaar.

De man stuurde begin dit jaar twee dreigmails naar DNB. Daarin eiste hij een geldbedrag van ruim 2,2 miljoen euro, anders 'zouden er dooien vallen'.