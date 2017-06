COLUMN: Lek

DEN HAAG - Ik wind mij niet zo snel op. Maar als ik mij ergens kwaad over kan maken, dan is het wel over OM’ers of politie-agenten die de fout in gaan. Die bijvoorbeeld informatie waar zij vanuit hun functie toegang tot hebben, delen met anderen. Mensen buiten hun organisatie. Die informatie lekken, zoals dat heet. Een onsmakelijk woord voor een nog veel onsmakelijker praktijk.

Geregeld verschijnen er nieuwsberichten over. Zo werd gisteren een 31-jarige politie-agent van de eenheid Den Haag aangehouden. Hij is verdachte in een onderzoek naar schending van ambtsgeheim en ambtelijke corruptie. Mogelijk heeft hij informatie uit politiesystemen aan iemand van buiten de politie verstrekt.Zoals gezegd, gaat het om een onderzoek en is de man verdachte. Maar ik schaam mij altijd intens als zo'n verdenking na onderzoek op waarheid blijkt te berusten. En neemt u van mij aan: dat geldt voor 99 procent van de politiemensen en OM'ers. Dat je dit soort dingen doet, terwijl je werkt bij een organisatie die anderen de maat neemt. Natuurlijk is dat niet uit te leggen. Moreel verwerpelijk, oerstom en schadelijk voor het vertrouwen dat mensen terecht mogen hebben in politie en justitie. Er is politie en OM dus álles aan gelegen om dit soort gevallen op te sporen en aan te pakken. Daar is iedereen écht súperscherp op.Tegelijkertijd zullen er altijd weer nieuwe gevallen zijn. Dat is een kwestie van statistiek. Bij de politie werken 65.000 mensen, bij het OM 4.500. Bij elkaar evenveel mensen als in heel Gouda. Natuurlijk zitten daar figuren tussen die op een gegeven moment afglijden. Dat is onvermijdelijk.De vraag is dus niet of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Hoe kan je daar zo snel mogelijk bij zijn? Hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe maak je collega's alert om verdachte signalen te melden? Ik durf te stellen dat we daar steeds beter in worden. Wél levert dat veel slecht nieuws op. Want elk lek wordt breed uitgemeten in de media. Dat snap ik. Maar zelf denk ik in zo'n geval ook altijd: weer een lek gedicht. Nu hoop ik maar dat de mensen voor wie we het doen – u dus – het ook zo blijven zien…Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen