7,5 jaar cel voor 'hese' taxi-overvaller uit Alphen aan den Rijn

DEN HAAG - Ondanks zijn hardnekkige ontkenning is een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn vanmiddag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor de overvallen op drie verschillende taxichauffeurs in Leidschendam-Voorburg. De overvallen vonden kort na elkaar plaats begin juni van vorig jaar.

De dader, die volgens de slachtoffers een opvallend hese stem had, stapte 's nachts telkens in als klant. Hij liet zich steeds afzetten ergens in de buurt van een woning in Leidschendam waar de verdachte destijds verbleef. Hij bedreigde de chauffeurs met een pistool.De taxi-chauffeurs moesten geld en mobieltjes afstaan en werden gedwongen uit te stappen. Verder moesten ze hun autosleutels afgeven. De dader deed na de beroving de taxi op slot en had zo alle tijd om zich uit de voeten te maken.De politie kwam de verdachte, officieel woonachtig in Alphen aan den Rijn, op het spoor na een tip van een beveiliger van een winkelcentrum in Leidschendam. Die herkende hem in het dadersignalement. Verdachte Rachen R. werd vervolgens gearresteerd in een Leidschendamse woning van een vriendin. Hij had zich daar in een kast verstopt. In diezelfde woning vond de politie ook een pistool en portemonnees van de slachtoffers.Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden, ontkende de verdachte met hese stem dat hij de dader was. Maar de rechtbank vond dat er genoeg bewijs was. In verband met strafbare feiten uit zijn jeugd was bij de verdachte in het verleden een psychische stoornis geconstateerd. Hij kreeg destijds een zogenoemde PIJ-maatregel, een soort jeugd-TBS, opgelegd.De toen nog minderjarige R. onderging die behandeling in kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. In april vorig jaar werd het personeel van die inrichting meer dan 150 keer telefonisch bedreigd door een stem die door de inrichtingswerkers aan hun oud-patiënt en delinquent Rachen R. werd toeschreven. Ook deze bedreigingen werden door de verdachte ontkend, maar mede vanwege de stemherkenning bewezen verklaard door de rechtbank.Hoewel de verdachte weigerde medewerking te verlenen aan een psychiatrisch onderzoek, had het Openbaar Ministerie twee weken geleden naast vijf jaar cel TBS met dwangverpleging geëist.De rechtbank kon niet uit de voeten met de psychiatrische rapporten die waren opgemaakt toen de verdachte nog maar 16 jaar oud was en besloot daarom geen TBS op te leggen. Wel koos de rechtbank voor een aanzienlijk hogere celstraf dan was geëist.Dat kwam mede door het strafblad van de verdachte en omdat hij een vuurwapen gebruikte om de taxichauffeurs te overvallen. ‘Als dienstverleners die ook in de nachtelijke uren bezig zijn, vormen taxichauffeurs een kwetsbare groep in de samenleving', aldus de rechtbank.De veroordeelde moet de getroffen taxichauffeurs in totaal ook z'n 6000 euro smartengeld of schadevergoeding betalen, besliste de rechtbank tenslotte: ‘De slachtoffers hebben verklaard extra alert en angstig te zijn en hun werk niet meer als vanouds uit te kunnen uitoefenen'.