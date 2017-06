2,5 jaar geëist voor poging tot doodslag in familievete Westland

DEN HAAG - Het OM eist 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen twee mannelijke leden van een familie uit Honselersdijk vanwege het uitvechten van een familievete met een andere familie uit Honselersdijk.

Hamzah K. (23) en Boubker K. (21) zouden op 2 september vorig jaar in recreatiegebied DeWollebrand bij Honselersdijk een mannelijk lid van een rivaliserende familie, familie A., hebben neergestoken.De politie heeft al een tijd lang haar handen vol aan de vete tussen beide families uit de Nachtegaalstraat in Honselersdijk. Na de steekpartij werden de twee verdachten op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk van de weg gereden door een familielid van de neergestoken man. Daarbij raakte Hamzah en Boubker K. gewond.Woensdag lieten de twee verdachten in de rechtszaal haast niets los over de steekpartij in recreatiegebied De Wollebrand. 'Dit is een heilloze weg', zei de officier van justitie over de acties over en weer tussen beide families. 'Het leidt alleen maar tot verliezers'.De conflicten tussen beide families hebben mogelijk te maken met drugs, aldus de officier. Het neergestoken lid van de familie A. zou het bovendien aangelegd hebben met een vrouw uit de familie K. Volgens het slachtoffer was hij vorig jaar al een keer in elkaar geslagen door beide verdachten.Bij de ontmoeting met Hamzah en Boubker K. zou hij tweemaal gestoken zijn. Een keer in zijn schouder en een keer in zijn rug. Daarbij liep hij onder meer een klaplong op.Volgens de officier van justitie had de steekpartij een fatale afloop kunnen hebben. 'De verdachten hebben met het leven van het slachtoffer gespeeld', meende ze. Ze eiste tegen beide verdachten een celstraf van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege een poging tot doodslag.Hamzah K. wilde nog wel bevestigen dat hij op 2 september op De Wollebrand was geweest, maar verder had hij niets te maken met de zaak. Hij kende het slachtoffer niet eens. 'Ik ben onschuldig', was het enige dat Boubker K. woensdag wilde zeggen.De advocaat van beide mannen vindt dat er te weinig bewijs is tegen zijn clieënten. Hij trekt ook in twijfel of de steekpartij zo ernstig was dat het slachtoffer had kunnen overlijden. De uitspraak volgt op 28 juni.