Gemeente heeft weinig vertrouwen in begroting ADO: ‘Het wordt moeilijk’

Wethouder Tom de Bruijn van Financiën

DEN HAAG - Een dag voordat ADO Den Haag haar begroting bij de KNVB moet inleveren, maken commissarissen Wim Deetman en Martin Jol bekend de club per direct te verlaten. Het tweetal stelt niet betrokken te zijn bij een aantal belangrijke zaken, waaronder de begroting, die nog altijd niet is goedgekeurd door de gemeente.

Wethouder Tom de Bruijn reageert op het vertrek van Wim Deetman en Martin Jol:



Waarom hebben Wim Deetman en Martin Jol het besluit genomen om op te stappen?



'Zij hebben dat besluit genomen, omdat zij het gevoel hebben dat zij niet langer verantwoordelijk kunnen zijn voor de dingen die binnen de club gebeuren. Zij zijn stelselmatig niet betrokken bij een aantal belangrijke zaken en ook op aandringen van hen, om toch geïnformeerd te worden werd niet gereageerd.'



Aan wat voor besluiten moet je dan denken?



'Je moet denken aan een overeenkomst die is gesloten tussen Wang en ADO Den Haag.'



Wat voor overeenkomst?



'Dat gaat over de wijze waarop de club gefinancierd wordt en de wijze waarop de club bestuurd wordt. Als commissaris moet je toezicht kunnen houden, dat is je wettelijke taak. Zowel Jol als Deetman vonden dat zij hun functie niet meer naar behoren konden uitvoeren. We zijn nu stevige gesprekken aan het voeren met ADO over zowel de begroting als over de wijze waarop de club bestuurd wordt.'



De zesde conceptbegroting ligt inmiddels op tafel. Ziet u nog een kans dat het goed gaat komen voor donderdagavond 23.59 uur?



'Dat wordt heel erg moeilijk, want wij vinden tot nu toe dat zowel aan de uitgaven kant, als aan de inkomsten kant de begroting niet realistisch is en daar zal nog heel wat water door de Rijn moeten vloeien om daar overeenstemming over te bereiken.'



Kan het zijn dat het komt, omdat Wang weer heeft toegezegd drie miljoen te willen storten, maar dat u daar geen vertrouwen in heeft?



'Mooie beloftes hebben we eerder meegemaakt en daar kunnen wij geen begroting op maken. We zijn nu in overleg op de zaak weer op de rails te krijgen, maar ik kan geen voorspellingen doen.'



Als ik u zo hoor heeft u er geen vertrouwen in?



'Het is moeilijk.'



