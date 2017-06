Dode in de zee bij Noordwijk is man uit Druten

Foto: Gert-Jan Onderwater

DEN HAAG - De dode man die vorige week vrijdag in zee bij Noordwijk werd gevonden is een 24-jarige man uit Druten in Gelderland. Dat heeft de politie op Facebook laten weten. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man door een misdrijf om het leven in gekomen.