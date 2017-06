Yvonne Snitjer na aanhouding in Libië: 'zodra ik toestemming heb ga ik terug'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ruim twee weken geleden was ze plotseling spoorloos verdwenen in Libië: Yvonne Snitjer uit Alphen aan den Rijn. Niemand wist waar de 48-jarige vrijwillige hulpverlener was. Snitjer bleek te zijn aangehouden door de Rada Forces, een militie die actief is in de hoofdstad Tripoli.

Tot afgelopen maandag, toen ze ineens werd vrijgelaten en door Libische machthebbers het land werd uitgezet. 'De bewaking kwam om me te vertellen dat ik mee moest komen', zegt ze. Yvonne werd naar een kantoor gebracht waar mensen van de ambassade op haar zaten te wachten. 'Daar kreeg ik de informatie dat ik opgehaald zou worden en dat ik per direct het land uit werd gezet.'



Zelf heeft Snitjer geen idee waarom ze is aangehouden en Libië moest verlaten. De autoriteiten in het Afrikaanse land hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland laten weten dat de Alphense was aangehouden omdat ze foto's en filmpjes maakte van gevechten in Tripoli. Maar dat is onzin, zegt Snitjer zelf.



Positieve dingen



'Ik maak al bijna nooit foto's en filmpjes in gewone omstandigheden. Dat vind ik vreselijk. Dus laat staan dat ik het in dat soort omstandigheden zou doen. Ik houd me daar juist bezig met andere beelden, de positieve dingen uit de samenleving.'



De Alphense Yvonne is - zo lang ze de echte reden van haar aanhouding niet weet - vastbesloten terug te keren naar Libië, het land waar ze in 2015 ging wonen. 'Ik ga in ieder geval terug naar Tunis, om daar informatie te halen en in gesprek te gaan. En zodra ik toestemming heb dan ga ik terug.'