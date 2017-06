Mattijs Manders zonnig over toekomst ADO: 'Vertrouwen in begroting én in Wang'

DEN HAAG - Het vertrek van Wim Deetman en Martin Jol als commissarissen van ADO Den Haag, maakte woensdag veel los. 'Spijtig', liet Kees Jansma weten. Ook burgemeester Pauline Krikke uitte haar zorgen over de club. Maar Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO Den Haag, ziet de toekomst minder somber in.

De club moet donderdag haar begroting inleveren bij de gemeente. Vijf conceptversies van de begroting zijn eerder al afgekeurd door de gemeente. Volgens Manders gaat het met de zesde versie gewoon lukken. 'We komen van ver, dat is absoluut waar. Maar het is tijd om het tij te keren en onze eigen boontjes te doppen. Daar hebben we in de begroting op geanticipeerd.'De zorgen die de gemeente eerder uitsprak over de begroting, deelt Manders niet. 'Ik ben positief, we hebben goede gesprekken gevoerd met de gemeente en we hebben hetzelfde belang.'Over de relatie met Wang is de directeur ook te spreken. 'In vergelijking met een jaar geleden is de communicatie en het vertrouwen 180 graden gedraaid. We hebben nu regelmatig een, met mensen die goed Engels spreken en weten wat de club doet en wil. Dat is hoopvol, maar de tijd zal het leren'.