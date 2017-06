Jeffrey van As verlengt contract bij ADO Den Haag met drie jaar

DEN HAAG - Ondanks alle perikelen op bestuurlijk gebied, is er op voetbaltechnisch gebied wel goed nieuws bij ADO Den Haag. Jeffrey van As blijft ook de komende drie jaar technisch manager van de club. Na trainer Fons Groenendijk is Van As het tweede staflid dat zijn contract verlengt. Hij is sinds februari actief in deze functie.

De oud-speler van ADO was samen met Groenendijk na de winterstop medeverantwoordelijk voor de ommekeer op het sportieve vlak. Een aantal versterkingen die in de winterstop naar Den Haag kwamen, waren spelers uit de koker van Van As. Voordat de Leidenaar bij ADO terecht kwam, was hij jarenlang technisch manager bij NAC Breda.Algemeen directeur Mattijs Manders is tevreden met het functioneren van Van As. 'Het is altijd de intentie geweest om met Jeffrey door te gaan. Voor zijn aantreden hebben we al de noodzaak ingezien van een echte voetbalman binnen het management. Eigenlijk gingen we er beiden al langer van uit dat we er snel uit zouden zijn met elkaar, want het bevalt ons goed', vertelt hij op de clubsite.'Ik wilde graag bij ADO blijven. Ik heb het hier naar mijn zin en het is een functie die mij past bij een club die ik goed ken', voegt Van As eraan toe. 'Dat er nu duidelijkheid is over mijn positie en die van Groenendijk geeft een goed gevoel. We zijn bezig om stappen te maken.'