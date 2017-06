Duurzaam bedrijventerrein Westland experimenteert met mini-windmolens

WESTLAND - Groente- en fruitoverslag ABC Westland in Poeldijk gaat een jaar lang een proef doen met windmolens. Niet van die grote 'witte reuzen', maar met kleine windmolentjes op het dak van één van de gebouwen. Hiermee wil het bedrijf bekijken of er op deze manier genoeg duurzame energie gewonnen kan worden.

Eigenlijk wil de directie van ABC Westland heel graag een grote windmolen, maar daar zitten omwonenden niet op te wachten. Daarom is besloten om te testen met de kleine molentjes. Maar er zijn er zeker zo'n 10.000 van nodig om net zoveel energie op te brengen als een grote.Het bedrijventerrein in het Westland heeft veel energie nodig omdat de producten in de hallen goed gekoeld moeten worden. ABC Westland liet daarom eerder al 16.000 zonnepanelen plaatsen. Daarmee is het sinds een klein jaar het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland én de grootste producent van zonne-energie in Zuid-Holland.Vooralsnog kunnen niet op alle daken van de panden op het terrein zonnepanelen geplaatst worden. Ook daarom zijn de dakwindmolentjes interessant, die zijn vaak makkelijker te plaatsen. Het komende jaar wordt gekeken of de molens genoeg opleveren. Daarna wordt besloten of er meer van aangeschaft worden.