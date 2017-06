Licht verstandelijk beperkten krijgen certificaat om voetbaljeugd te trainen

DEN HAAG - Een primeur voor de Haagse voetbalvereniging Hercules. Tien jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben woensdagavond een certificaat behaald waarmee ze als assistent-trainer aan de slag kunnen.

Wethouder Karsten Klein reikte de certificaten uit. Volgens initiatiefnemer en organisator Gijs van Wijk is het belangijk dat deze groep in de aandacht staat. 'Aan de buitenkant kun je vaak niks zien, maar zelfs met een lichte beperking kunnen sommige mensen maar moeilijk meekomen in de maatschappij. Met dit certificaat laten we zien dat ze van toegevoegde waarde zijn voor de club', zegt hij trots.De jongeren hebben een half jaar lang een cursus gevolgd. Ze hebben twee keer per week les gehad in zo'n beetje alles wat met voetbal te maken heeft, maar ook hoe je met andere mensen moet omgaan. Ook het krijgen van zelfvertrouwen was een belangrijk onderdeel.Van de tien deelnemers is Veronica de enige vrouw die geslaagd is. 'Ik ben echt trots dat ik het gehaald heb', lacht ze. En op de vraag of ze het moeilijk vindt om met de mannen om te gaan zegt ze: 'Ik voetbal al negen jaar met ze, dus dat lukt me wel.'Voor organisator Van Wijk smaakt het naar meer. 'We gaan nog verder. We beginnen met een nieuwe groep en deze groep gaan we verder begeleiden, zoals mental coaching.'