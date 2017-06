Akkoord Holland Casino en bonden: 'Deze cao biedt onze mensen zekerheid'

Dat hebben Holland Casino en de bonden woensdag bekendgemaakt. De cao loopt tot en met 31 december 2020. 'Deze cao biedt onze mensen zekerheid, met name door de principeafspraak dat er gedurende de looptijd geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden', aldus bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart van Holland Casino.Ook zijn de onderhandelaars het eens geworden over het terugdringen van flexibele arbeid bij het staatsgokbedrijf. Werknemers met een tijdelijk contract die goed functioneren krijgen uitzicht op een vaste baan. Verder krijgen oudere werknemers de mogelijkheid korter te gaan werken, zodat er meer echte banen voor jongere collega’s komen.Over 2016 krijgen de werknemers met terugwerkende kracht een eenmalige uitkering van 4,5 procent en per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van twee procent. Op 1 januari 2018 gaan de lonen nogmaals met twee procent omhoog.De partijen lagen al maanden met elkaar overhoop. Werknemers legden de afgelopen maanden een aantal keren het werk neer om het bedrijf te dwingen met een beter cao-bod te komen, onder andere in Scheveningen . Het personeel wilde vooral meer zekerheid met het oog op de aanstaande privatisering. Holland Casino heeft veertien vestigingen in Nederland. Daar werken in totaal circa 3000 mensen.

