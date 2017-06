West Wekker: Dode bij brand gevangenis Scheveningen en akkoord Holland Casino en vakbonden

DEN HAAG - Goedemorgen! Goed nieuws voor medewerkers van Holland Casino. Na meerdere stakingen is er eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao. En helaas ook minder goed nieuws vanmorgen: een dode bij een brand in de gevangenis van Scheveningen. Dit en meer in de West Wekker.

Bij een brand in de gevangenis in Scheveningen is een dode gevallen. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur brak rond 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag uit in een cel van de penitentiaire inrichting aan de Pompstationweg. Een vleugel van het complex werd ontruimd omdat er veel rook vrijkwam.Holland Casino en de vakbonden FNV, De Unie en ABC hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige cao. In het akkoord, dat de bonden nog moet voorleggen aan hun leden, zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, aanpassing van de seniorenregeling en de werkgelegenheid.Wethouder Rabin Baldewsingh was woensdag wel erg blij met de opening van de Sportcampus Zuiderpark. Zo blij zelfs, dat de Haagse wethouder het niet kon laten om zijn gevoelens voor de microfoon van Radio West de vrije loop te laten in een rap.Een primeur voor de Haagse voetbalvereniging Hercules. Tien jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben woensdagavond een certificaat behaald waarmee ze als assistent-trainer aan de slag kunnen.Het is chaos bij ADO Den Haag. Het vertrek van Wim Deetman en Martin Jol als commissarissen maakte woensdag veel los. 'Spijtig', liet Kees Jansma weten. Ook burgemeester Pauline Krikke uitte haar zorgen over de club. Maar Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO Den Haag, ziet de toekomst minder somber in. Weer: Er is bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. Toch komt er ook af en toe zon. De wind is eerst Z en matig, maar ruimt naar W en zal toenemen tot (vrij) krachtig. Het wordt plaatselijk 26°. In de middag koelt het vanaf de kust af.