Dode bij brand gevangenis Scheveningen

DEN HAAG - Bij een brand in de gevangenis in Scheveningen is een dode gevallen. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur brak rond 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag uit in een cel van de penitentiaire inrichting aan de Pompstationweg. Een vleugel van het complex werd ontruimd omdat er veel rook vrijkwam.

Met een traumahelikopter is nog een arts ingevlogen om de gewonde te helpen, maar dat bleek niet meer mogelijk. 'De gevangene in de cel waar de brand uitbrak is overleden', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Andere gevangenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar die hoefden verder niet te worden behandeld'.De woordvoerder kan niet zeggen in welke afdeling de brand woedde. Ook weet hij niet of de afdeling inmiddels weer in gebruik is genomen.De brandweer zette groot in. Er werden wagens opgeroepen van kazernes in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wateringen, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp. Ook de politie was massaal aanwezig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zolang het onderzoek loopt wil justitie niets kwijt over de brand.