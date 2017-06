Elfde editie van Festival Classique van start op Scheveningen

DEN HAAG - Op Scheveningen begint donderdag weer het klassiekemuziekfestival Festival Classique. Het is de elfde aflevering van het evenement, dat deels in de openlucht plaatsheeft en tot en met 25 juni duurt.

Festival Classique omvat volgens de organisatie meer dan honderd gratis en te betalen voorstellingen en concerten, bij voorbeeld in het Kurhaus, op de Pier, in het reuzenrad , aan de boulevard en dit jaar voor het eerst ook in de haven en in Holland Casino Scheveningen.Festival Classique bestaat sinds 2006 en begon in het centrum van Den Haag. 'Met Festival Classique denken we buiten de gebaande paden en verwachtingspatronen van klassieke muziek zonder aan de kwaliteit van de muziek af te doen. Daarom zijn onze concertprogramma's en -locaties vaak anders dan anders en met oog voor details. We bieden niet alleen een concert, maar een totaalbeleving', aldus de organisatie.Het veelzijdige festival trok in 2016 ruim 42.000 bezoekers.