Zomer keert helemaal terug: maandag komt de temperatuur uit rond 30 graden

DEN HAAG - Wie het vandaag al warm vindt, kan zijn borst natmaken: in het weekend wordt het volop zomer. De temperatuur stijgt zondag al tot ver boven de 25 graden. De dagen erna wordt het nog warmer. Dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Voordat we de barbecue weer naar buiten kunnen schuiven is het morgen nog eventjes wat minder warm weer. De temperatuur doet ten opzichte van donderdag een stapje terug: door een krachtige westenwind wordt het slechts 18 graden en er trekken regelmatig wolkenvelden voorbij. Het blijft verder op de meeste plaatsen droog.Zaterdag stroomt er al warmere lucht onze kant op. Het wordt dan al tot 22 graden. 'Zondag stijgt de temperatuur al tot rond de 25 graden en schijnt de zon volop', aldus de weerman. 'Op maandag krijgen we temperaturen rond de 30 graden. Ook dinsdag kunnen we die temperatuur opnieuw halen.'Blijf op de hoogte van de zomertemperaturen via de weerpagina van Huub Mizee