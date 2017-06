Kokkin Maria (76) zoekt borden van Blokker voor senioren eetcafé in Zoetermeer

DEN HAAG - De 76-jarige Maria Braakhekke kookt samen met een vriendin al elf jaar voor eenzame ouderen in de wijk Tankenberg in Zoetermeer. Voor het senioren eetcafé zoekt ze soepborden en platte borden van het merk Sign. Blokker verkocht de borden elf jaar geleden. De borden zijn wit met brede lichtblauwe rand en donkerblauw streepje.

Wat begon met een andijviestamppot is uitgegroeid tot een viergangenmenu voor 4 euro. 'Een luxe uitje waar elke week twintig ouderen kunnen aanschuiven. Elke week komen er weer nieuwe gezichten bij. Er is een lange wachtlijst', zegt Maria, die ook al dik gepensioneerd is zoals ze zelf lachend zegt.



Om de feestelijke uitstraling te behouden, zoekt ze bijpassende borden. 'Het moet er als een restaurant uitzien. Anders wordt het een ratjetoe', aldus Maria. Veel van de borden sneuvelden de afgelopen jaren in de vaatwasser of missen inmiddels een stukje.



Heb je enig idee hoe Maria aan de borden kan komen? Laat het ons weten! superdebby@omroepwest.nl



