Stuur ons je leukste foto of selfie bij Het Ooievaarsnest!

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Het sportcomplex wordt meteen druk gebruikt. Er zijn deze week twee toernooien, de World Tour Beachvolleybal en het World League Volleybal. De campus is dit weekend voor iedereen opengesteld. Er zijn rondleidingen, demonstraties en sportclinics.Ben je dit weekend bij de open dag, schreeuw je (beach-)volleyballend Nederland naar de overwinning of breng je gewoon een bezoekje aan de sportcampus? Stuur ons dan je leukste foto bij Het Ooievaarsnest , selfies mogen natuurlijk ook, en wie weet zie je jouw kiekje of koppie terug op onze website!Je kunt de foto naar ons mailen via online@omroepwest.nl of stuur de foto via Twitter of Instagram onder de vermelding @omroepwest.