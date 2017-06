Invallen wegens zorgfraude bij instellingen

Foto: ANP

DEN HAAG - In verband met fraude met zorggelden heeft een speciaal onderzoeksteam van de Inspectie SZW doorzoekingen gedaan in vier panden in Den Haag en één in Rotterdam. Het zou gaan om honderdduizenden euro's aan misbruik van persoonsgebonden budgetten (pgb's), maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend na de invallen van woensdag.





Het gespecialiseerde rechercheteam Zorgfraude onderzoekt of de verdachten met de DigiD van hun cliënten hebben ingelogd bij onder anderen de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De verdachte instellingen zouden minder zorg hebben geleverd dan in rekening is gebracht. Het daarmee opgestreken geld zou vervolgens zijn witgewassen, is het vermoeden.



Een zorginstelling en een stichting die de pgb-gelden beheert, behoren tot de verdachten. Zij beheren het geld van cliënten van wie een deel de Nederlandse taal niet machtig is. Ook twee personen die betrokken zijn bij de organisaties zijn verdacht. Twee kantoren en drie woningen zijn doorzocht. De administratie is in beslag genomen en op de bankrekeningen ligt beslag.