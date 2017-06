Konijntjes Soul (3) en Lola (1,5) zijn op zoek naar fijn pleeggezin

Konijntjes Soul (3) en Lola (1,5) zijn op zoek naar fijn pleeggezin

DEN HAAG - Cavia- en Konijnenopvang Animalhome in Zoetermeer heeft twee bewoners die op zoek zijn naar een fijn nieuw thuis. SuperDebby sprak met vrijwilliger Saskia, om te vragen naar wat voor pleeggezin ze op zoek zijn voor Soul en Lola.

"De konijntjes zijn op zoek naar een nieuw thuis omdat Soul astmatisch is. Hierdoor is het niet fijn voor hem om in de opvang te zitten, omdat het daar nog weleens stoffig kan zijn." zegt Saskia. De konijnen hebben altijd samen gezeten, dus de opvang is ook op zoek naar een huis waar beide konijnen naartoe kunnen. "Voor Soul is het fijn om buiten te zijn, dus we zijn op zoek naar iemand die buiten een mooie plek heeft voor de konijnen." Mocht je geen hok voor de konijnen hebben, dan is dat geen probleem. De opvang heeft een hok staan die het pleeggezin mee kan krijgen.



Je wordt pleegouder van de konijnen dus de zorg, zoals inentingen en vaccinaties worden door de opvang verzorgd. Daarom is het fijn als er een pleeggezin in de buurt van Zoetermeer gevonden wordt.



Denk jij het perfecte pleeggezin te zijn voor Soul en Lola? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden