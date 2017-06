Jacht op de vos: wel of niet doen?

Bron: Flickr/Jans Canon

DEN HAAG - Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om hier verandering in te brengen. Cruciale vraag is nu: wat te doen met de vos? Het roofdier is gek op de eitjes van de weidevogels en het aantal vossen neemt toe. Slecht nieuws voor de vogels, maar waarschijnlijk ook voor de vos.





Jacht heeft geen zin



De Partij voor de Dieren ziet niets in deze oplossing. Volgens fractievoorzitter Carla van Viegen heeft het helemaal geen zin om op de vos te gaan jagen. 'De vossen gaan zich dan sneller voortplanten en je moet er dan weer meer gaan afschieten', vertelt ze.



Daarbij zouden de weidevogels helemaal niet bedreigd worden door de vos, maar door intensieve landbouw. 'Zorg dat je bloemen- en kruidenrijke landschappen hebt', daar hebben de weidevogels volgens Van Viegen veel meer aan. 'Dan komen de insecten weer terug die het voedsel zijn van de vogels.'



Niets doen geen optie



Ook de VVD vindt dat je naar het landschap moet kijken, maar benadrukt dat de stand van de weidevogels beïnvloed wordt door verschillende factoren. De vos wordt daarbij een steeds grote probleem.



Gedeputeerde Han Weber (D66) sluit zich hierbij aan. 'Het gaat niet alleen zo slecht met de weidevogels omdat de vos er is', aldus de provinciebestuurder: 'maar je moet er ook voor zorgen dat ze niet door de vos worden opgegeten.'



Verbeterplan



De provincie Zuid-Holland komt na de zomer met een verbeterplan voor de weidevogels. Hierin wordt ook de rol van de vos opgenomen.



Door: Leendert Beekman Correctie melden