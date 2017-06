Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort genomineerd voor Poelifinario

DEN HAAG - Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort maken dit jaar kans op de Poelifinario. De prijs is bedoeld voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het afgelopen seizoen.

Sanne Wallis de Vries uit Alphen aan den Rijn is genomineerd voor haar show Gut. De Delftse Martine Sandifort, ook bekend als dokter Corrie , sleepte samen met Remko Vrijdag een nominatie binnen met hun show Vrijdag & Sandifort.De Poelifinario-prijs is vernoemd naar een fictieve vogelsoort die is bedacht door cabaretier Toon Hermans. Ook de Neerlands Hoop, de prijs voor aanstormend talent worden op maandag 2 oktober uitgereikt in theater Diligentia in Den Haag. Kaarten voor de avond zijn te koop via de website van het theater