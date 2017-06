'Door de Sportcampus gaan we goud halen op de Olympische Spelen'

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (foto: ANP)

DEN HAAG - Het is een plek waar amateur- en topsporten samenkomen: de Haagse Sportcampus die woensdagmiddag is geopend. Olympisch beachvolleyballer Robert Meeuwsen is er lyrisch over. 'Dit is de volgende stap waar we het verschil mee kunnen gaan maken de komende jaren'. Samen met zijn partner Alexander Brouwer is hij vastberaden om met behulp van deze nieuwe faciliteiten goud te halen op de Olympische Spelen in 2020.





Het Ooievaarsnest, Tekst loopt door na foto. De Sportcampus in het Haagse Zuiderpark. | Afbeelding gemeente Den Haag

Sportevenementen



'Ook om grote sportevenement binnen te halen is dit een goede stap voor Den Haag', vindt Kees Jansma van Fox Sports: 'Er is nu al een kwalificatietoernooi Beachvolleybal bezig en er staan heel veel evenementen op het programma de komende tijd.'



TV West zendt op 19 en 26 juni (vanaf 17.00 uur, herhaling op elk heel uur) de tweedelige Westdoc 'De Sportcampus'



Het iconische gebouw heeft, afgezien van beachvolleybal, plek voor heel veel verschillende sporten. Juist door die diversiteit moet dit het kloppend hart voor sport, onderwijs en bewegen worden in Den Haag Het Ooievaarsnest, de bijnaam voor de campus, biedt niet alleen voor professionele sporters een plek, ook amateursporters kunnen hier terecht. Zo heeft Richard Lansink zich al voor drie zalen ingeschreven met zijn voetbalvereniging WIK: 'Het is gewoonweg schitterend geworden.'

