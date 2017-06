Haagse Aleid zoekt (nu al!) Sintcadeaus voor minderbedeelde kinderen

DEN HAAG - De zomer moet nog beginnen en niemand is nog bezig met Sinterklaas. Of toch wel? De Haagse Aleid Hagemeijer zamelt nu al (!) speelgoed in voor de Sinterklaasactie die ze jaarlijks organiseert voor minderbedeelde kinderen.

Aleid is beheerder van de Facebookgroep Food Corner 070 en zamelt samen met twee vriendinnen, Helma de Roos en Monique Hendriks, elk jaar weer speelgoed in voor minderbedeelde kinderen. Elk kind krijgt tijdens het Sintfeest eind november of begin december vier cadeautjes.



'De ouders verdienen net iets te veel - soms maar een paar euro - om in aanmerking te komen voor de Voedselbank en het Sintfeest daar. Voor hen is het ook lastig cadeautjes te kopen', zegt Aleid.



Elk jaar komen er meer kinderen bij. In 2016 waren het 324 kinderen. 'Het is een hele klus om aan zoveel kadootjes te komen, vandaar dat we er het hele jaar mee bezig zijn.'



Aleid zoekt het liefst zo goed als nieuw speelgoed. 'Soms krijgen we speelgoed dat beschadigd, incompleet of zelfs kapot is. Aangezien kinderen uit armere gezinnen al veel afdankertjes krijgen is ons streven om zoveel mogelijk nieuw speelgoed te krijgen. Dat is leuker om te geven, maar ook leuker om te krijgen en goed voor de eigenwaarde van de kinderen', zegt Aleid.



Als je wilt helpen, laat het ons weten. Mail naar superdebby@omroepwest.nl



