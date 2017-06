Wethouder: Bewoners houden grote invloed op Scheveningse Bosjes

DEN HAAG - Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in Scheveningse Bosjes zonder dat de speciale denktank die plannen maakt voor het gebied zich daarover heeft uitgesproken. Die belofte deed de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) donderdag in het programma Mogge Michiel van Omroep West.

De wethouder verklaarde ook dat hij er begrip voor heeft dat de adviesgroep is boos omdat het stadsbestuur heeft ingestemd met plannen die invloed hebben op het gebied waarvoor de denktank een visie aan het vormen is.De denktank voelde zich voor het blok gezet omdat de groep niet over de plannen is geïnformeerd. Revis heeft inmiddels een ‘goed en stevig’ gesprek gehad met de groep. ‘Daarbij hebben wij afgesproken dat zij de regie houden over het gebied’, aldus de wethouder.Vorige week werd duidelijk dat de gemeente en Madurodam een akkoord hebben gesloten over de uitbreiding van de attractie . In de gemeenteraad is er veel steun voor dit moeizaam tot stand gekomen plan.Parallel aan de gesprekken tussen het college van burgemeester en wethouders met Madurodam is de denktank van twaalf Hagenaars een nieuw plan aan het maken voor de herinrichting van het Haagse Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes. Dat voorstel moet dit najaar af zijn. Afgelopen weekeinde bleek dat de groep was verrast door het akkoord over Madurodam omdat een deel van de natuurcompensatie gaat plaats vinden in het gebied waar de leden over aan het nadenken zijn.Revis zegt dat de uitbreiding van Madurodam niet kan worden terugedraaid door de groep. ‘Ik hoop en verwacht dat er veel steun is in de gemeenteraad voor de uitbreiding.’ Maar er gaat verder niets gebeuren in het gebied, zonder dat de denktank daarover een oordeel heeft geveld, belooft hij.Verder benadrukt hij ook dat de gemeente moet leren van dit soort dingen. Den Haag wil veel vaker bewoners vroeg betrekken bij het maken van plannen en ze ook veel meer invloed geven. Maar soms kan dat dus in de praktijk lastige situaties opleveren. ‘We kunnen leren van dit soort situaties.’