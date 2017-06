70 jaar Vlaggetjesdag: oud-vissers delen hun herinneringen

Foto: collectie Haags Gemeentearchief Foto: collectie Haags Gemeentearchief Foto: collectie Haags Gemeentearchief Foto: collectie Haags Gemeentearchief

DEN HAAG - Scheveningen smult ervan: haring! Het binnenhalen van de Hollandse Nieuwe wordt daarom elk jaar groots gevierd. Dit feest, dat bekend staat als Vlaggetjesdag, bestaat dit jaar 70 jaar. Samen met oud-vissers halen we daarom verhalen op: hoe is het feest veranderd?

Oud-visser Arie Spaans kan zich nog goed herinneren hoe Vlaggetjesdag begon. Hij viste vanaf 1946 ruim 25 jaar op haring en vertelt met groot plezier over deze tijd: ‘In aanloop naar een nieuw haringseizoen werden alle boten uit de vloot opgetuigd. Dat betekende schilderen, zeilen ophangen en de boot van netten voorzien. In 1947 besloot één visser opeens om zijn opgetogen boot te versieren met Nederlandse vlaggetjes. Dat was zó leuk dat iedereen hem is gaan nadoen.’



Tegenwoordig brengen de haringschepen in aanloop naar Vlaggetjesdag de haring binnen, maar vroeger was de feestdag slechts het begin. Het echte werk, het vissen, moest dan nog gebeuren. De rederijen stuurden hun vissersschepen erop uit om als eerste de haring binnen te brengen. Dit staat in de volksmond bekend als de haringrace.



Scheveningen tegen Katwijk





Spaans kan zich de race nog goed heugen: ‘Het was meestal Scheveningen tegen Katwijk. Tientallen schepen streden om de winst. Wie de grootste motor had, won. Vlaardingen moest dikwijls het onderspit delven, omdat dat niet direct aan de kust ligt.’



Toen Spaans zijn eerste jaren als visser beleefde, was Scheveninger Cor van der Toorn slechts een jaar of 10. Hij koestert warme herinneringen aan Vlaggetjesdag: ‘Als kleine jongen was het de kunst om mee te kunnen varen op een vissersschip. We verstopten ons daarvoor in de kooi van het schip, en kwamen tevoorschijn als het schip was afgemeerd. De bemanning was laaiend, maar ze konden ons moeilijk overboord gooien’, vertelt hij lachend.



Vroegtijdig schoolverlaten





Later ging Van Der Toorn zelf ook vissen. De onuitgenodigde tripjes op Vlaggetjesdag maakte hem zo enthousiast voor het vak dat hij ook visser wilde worden. ‘Ik heb de ambachtsschool nooit afgemaakt en ben op mijn 15e als visser begonnen. Kabeljauw, tong, schol, we haalden het allemaal binnen. Maar het hoogtepunt, dat was absoluut de haringvangst in de zomer.’



Vlaggetjesdag is door de jaren heen behoorlijk veranderd. De kleine, kenmerkende kotterschepen, die vroeger verantwoordelijk waren voor de vangst, zijn vervangen door grote trawlers. Het handmatig kaken van de haring gebeurt daarnaast al lang met machines.



Demonstreren van oude ambachten



Het evenement is zijn oude karakter desondanks niet verloren. Van der Toorn: ‘We proberen de oude gedachte zo goed mogelijk in leven te houden met het demonstreren van oude ambachten. Touwslagen, knopen leggen en scheepjes bouwen in flessen. Ik vind het geweldig om dit te laten zien aan nieuwe generaties.'



Maar het belangrijkste, beseft ook Van Der Toorn, is natuurlijk de haring: 'Heerlijk. Ik kan niet wachten.' Spaans is terughoudender: 'De eerste haring valt mij altijd een beetje tegen. Over een week of twee is die veel vetter, en dus lekkerder', besluit hij.



In Westdoc op maandag 3 juli vanaf 17:00 uur zendt TV West een korte documentaire uit over de haringvangst van vroeger en nu. Documentairemaker Erik Kooyman ging naar het Noorse Egersund om te zien hoe de 'Hollandse Nieuwe' wordt gevangen en verwerkt. Maar we blikken ook terug op de rijke historie van de haringvisserij op Scheveningen.