Hagenaar zoekt vermiste oom in Londen na brand

DEN HAAG - Reshad Habib uit Den Haag zoekt in Londen naar zijn oom die wordt vermist sinds de verwoestende brand woensdag. Toen brandde de Grenfell Tower volledig uit. Zijn oom, tante en neef woonden op de bovenste etage van de flat.

Tijdens de brand had Reshad zijn oom nog aan de telefoon. De 57-jarige man stuurde zijn vrouw en zoon naar beneden omdat er brand was. Sindsdien wordt hij vermist. De vrouw en de zoon raakten gewond en liggen in verschillende ziekenhuizen op de intensive care.'Ze worden in een kunstmatig coma gehouden om goed te kunnen rusten', laat Reshad weten vanuit Londen.Reshad heeft het vermissingsbericht van zijn oom op facebook gepost in de hoop dat veel mensen het delen. Zijn oom staat ook op een website met vermiste personen.