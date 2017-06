Mysterieuze verdwijning van zwanen in Den Haag

Een zwaan op een nest (Archieffoto: Omroep West)

DEN HAAG - Wie steelt er zwanen? En waarom? In Den Haag Zuidwest zijn de afgelopen weken vier paar zwanen verdwenen, zegt de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden. Deze werkgroep doet sinds 2014 onderzoek naar de vogels in en om Den Haag. De onderzoekers weten precies waar de zwanen zitten, dus een verdwijning valt meteen op.

'Afgelopen zaterdag zag ik dat aan de Lozerlaan twee paar zwanen met jongen waren verdwenen,' zo vertelt Sien van Geenhuizen van de Knobbelzwanenringgroep. 'En ik sprak een buurtbewoner die zei dat hij mannen met netten had gezien die de dieren vingen.' Volgens van Geenhuizen duidt dat op dieven: 'Wij vangen ze op een andere manier, en de dierenambulance ook.'



Ook elders in de wijken Bouwlust en Gaarden zijn zwanen verdwenen. Omdat de vogels niet zomaar vertrekken, zeker niet als ze jongen hebben, kan het niet anders dan dat ze gestolen zijn. 'Zwanen laten zich niet wegjagen door een bijvoorbeeld een groep ganzen, zwanen verjagen juist de ganzen, dus dat is het niet.' aldus Van Geenhuizen.



Siervogel



Wat er met de zwanen gebeurt daar kan Van Geenhuizen alleen maar naar raden, maar één ding is voor haar duidelijk: 'het is handel. Ik ga niet vertellen hoeveel een zwaan opbrengt, voor je het weet breng je meer mensen op een idee, maar ze worden verhandeld als siervogel, of misschien wel om mee te fokken.'



De Knobbelzwanenringgroep roept mensen die in de buurt van zwanen wonen op om goed uit te kijken naar verdachte situaties. 'Zie je mannen in busjes of mensen met vangnetten die in de buurt van een zwanenpaar rondhangen, bel dan meteen 112. De dierenpolitie heeft mij verzekerd dat ze dit hoog opnemen.'