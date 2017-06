VVD niet enthousiast over Haags stadsstrand in Molenwijk

Den Haag krijgt een stadsstrand in Laak. | Afbeelding gemeente Den Haag

Afgelopen maandag werd bekend dat wethouder Rabin Baldewsingh een stadsstrand gaat laten aanleggen langs de Trekvliet. Een reden daarvoor is dat kinderen hem hadden gevraagd of er geen zwembad in de buurt kon komen. Dat lukt niet, een strandje wel. De wethouder: ‘Want mensen kunnen niet altijd de wijk uit. Hier in Laak zijn heel veel mensen die in armoede leven. Die schulden hebben, werkloos zijn. Hun kinderen kunnen niet makkelijk naar het zwembad of strand.'De VVD is het niet eens met deze redenering. Volgens Michon kunnen kinderen van arme ouders van de gemeente een gratis fiets, een gratis HTM-abonnement en een Ooievaarspas krijgen. ‘Hiermee kunnen zij naar ons prachtige openbare strand en tegen zeer gereduceerd tarief zwemmen bij de Haagse zwembaden’, aldus het raadslid, dat schriftelijke vragen over het strand heeft gesteld.De aanleg van het stadsstrand kost ongeveer vier ton, verklaarde de wethouder maandag. De VVD voorziet echter meer kosten. Omdat het bijvoorbeeld moet worden onderhouden en omdat er ook moet worden gehandhaafd. Michon wil weten hoeveel geld daarvoor is gereserveerd.