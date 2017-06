Veel animo voor unieke paardensportopleiding in Maasland

Foto: Archief

MAASLAND - Er hebben zich maar liefst vijftig leerlingen aangemeld voor de nieuwe internationale MBO paardensportopleiding in Maasland. Dat zorgde voor teleurstelling bij 35 jongeren, want Lentiz Maasland laat in het eerste schooljaar maar vijftien leerlingen toe. De hippische studie voor 'sport en ondernemerschap' is uniek in Nederland.





De paardensportopleiding moet uitgroeien tot een opleiding van vier jaar met in ieder leerjaar 25 leerlingen. Naast de theorielessen zullen er ook veel praktijklessen zijn bij toonaangevende maneges zoals



Er waren zelfs gegadigden uit de buurt van Alkmaar die de opleiding wilden volgen. Om een keuze te maken uit de aanmeldingen is er een selectiedag geweest waarop het niveau van de mogelijke leerlingen werd beoordeeld. Ze zijn onder andere beoordeeld op rijvaardigheid en conditie.De paardensportopleiding moet uitgroeien tot een opleiding van vier jaar met in ieder leerjaar 25 leerlingen. Naast de theorielessen zullen er ook veel praktijklessen zijn bij toonaangevende maneges zoals Manege Chardon in Den Hoorn.

