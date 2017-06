Arantxa Rus naar kwartfinale in Rosmalen

MONSTER - Arantxa Rus heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het Ricoh Open. De tennisster uit Monster, die in Rosmalen werd toegelaten met een wildcard, was in twee sets te sterk voor de Tsjechische qualifier Andrea Hlavackova. Het werd 6-2 en 7-5.

Rus begon de wedstrijd direct met een break. Bij een voorsprong van 3-1 sloeg de 26-jarige Monsterse opnieuw toe op de service van Hlavackova. In de tweede set bleven breaks lange tijd uit. Bij 5-5 maakte Rus het verschil, waarna ze zelf de partij uit kon serveren.In juli 2013 bereikte Rus voor het laatst de kwartfinales van een WTA-toernooi. Dat was destijds, in Bad Gastein, ook haar eindstation. De jaren daarna deed Rus vooral mee aan ITF-toernooien. Slechts twee keer stond ze nog in het hoofdschema van een WTA-evenement , maar zowel in Bastad (2015) als Seoul (2016) strandde ze in de eerste ronde.Rus treft vrijdag in de kwartfinales in Rosmalen de Russische Natalia Vichljantseva.