Martijn Balster verrassend gekozen tot nieuwe PvdA-lijsttrekker in Den Haag

Rabin Baldewsingh en Martijn Balster tijdens het lijsttrekkersdebat van de PvdA in Theater de Nieuwe Regentes in Den Haag. | Foto Omroep West

Dat heeft de Haagse PvdA donderdagmiddag bekend gemaakt. 'Ik ben heel dankbaar voor de steun van vele Haagse PvdA-leden. We gaan met zijn allen een sterke campagne draaien richting de verkiezingen van 2018. Den Haag is van ons allemaal', aldus Balster in een verklaring.Martijn Balster (36) zit nu ruim drie jaar in de Haagse gemeenteraad. Daarvoor was hij onder meer afdelingsvoorzitter van de PvdA. Hij vroeg de afgelopen jaren veel meer aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen mensen in de verschillende wijken en maakte zich hard voor de opvang van statushouders in Den Haag en een betere begeleiding van de vluchtelingen die hier al onderdak hadden gevonden.Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kreeg Baldewsingh 10.007 voorkeursstemmen, Balster 727.De fractievoorzitter roemt zijn verliezende tegenstrever. ‘Rabin is de linkse leider van dit college, vechtend voor onze idealen. Met groot succes. De Partij van de Arbeid is met Rabin weer vol linksaf geslagen, de weg die we als Haagse PvdA ook steevast blijven bewandelen.’Balster wil de komende tijd de ongelijkheid die er volgens hem zou zijn in Den Haag aanpakken. Zijn agenda is ambitieus: slecht onderhouden woningen, ontoegankelijke zorg, stijgende huurprijzen, discriminatie: hij wil er een einde aan maken. ‘Het zijn situaties die niet kunnen en niet passen bij een stad die trots is op al haar inwoners.’Rabin Baldewsingh (55) verhuisde op jonge leeftijd vanuit Suriname naar Nederland. Hij zat van 1998 tot 2006 in de gemeenteraad en werd elf jaar geleden wethouder. Nu is hij verantwoordelijk voor Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport. Baldewsingh is de enige wethouder die de PvdA nog levert in een van de vier grote steden. Hij kwam nog vorige week landelijk in het nieuws omdat hij tijdens een lijsttrekkersdebat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ‘knettergek’ noemde omdat die wil tornen aan het vreemdelingenverdrag.Baldewsingh heeft via Twitter zijn partijgenoten bedankt voor hun stem. 'Moedig voorwaarts om Den Haag de sociaalste stad van Nederland te houden', aldus de wethouder.