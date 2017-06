Zedendelinquent zoekt contact met kind, politie staat machteloos

DEN HAAG - Grooming, ofwel 'digitaal kinderlokken'. Het is de grootste angst van iedere ouder. Maar wat doe je als het jouw kind overkomt? Een Haagse moeder zat er afgelopen maand middenin. Ze ontdekte tijdig dat een 26-jarige man contact zocht met haar 11-jarige dochter. Samen met enkele familieleden besloot ze om de man aan te houden. Maar de politie kan uiteindelijk niets doen.

Op de avond van 30 mei komt er een berichtje binnen op de telefoon van de 11-jarige dochter van Charlotte. Het zijn berichtjes van een 26-jarige jongen uit de regio. Hij vraagt het meisje onder meer hoe oud ze is. Het meisje van 11 vertrouwt het niet en negeert de jongen.Nog diezelfde avond, rond de klok van 22.30, ligt de telefoon van het jonge meisje in de woonkamer. Haar moeder ziet dat de telefoon oplicht en ze besluit te kijken. De 26-jarige man belt het jonge meisje via de app, de berichtenservice van Facebook. De moeder realiseert zich vrijwel meteen dat het foute boel is, maar besluit zich voor te doen als haar dochter om te zien wat de intenties van de man zijn.De man is eigenlijk maar op één ding uit: afspreken met het 11-jarige meisje. De volgende ochtend stapt de moeder meteen naar de politie. Agenten adviseren haar om de man aan het lijntje te houden en wat informatie te verzamelen. En dat doet ze.De man blijkt, zo ontdekt de moeder, een zedendelinquent te zijn die in 2015 werd veroordeeld vanwege een poging tot verkrachting. Ook blijkt dat hij nog in zijn proeftijd zit en zich regelmatig moet melden bij de GGZ in Den Haag.Omdat de politie terughoudend is, besluit Charlotte samen met enkele familieleden af te spreken met de man. Nog diezelfde woensdagmiddag vindt er een ontmoeting plaats tussen de familie en de 26-jarige man. Ze houden de man vast en dragen hem over aan de inmiddels gealarmeerde politie.Later die dag krijgt Charlotte een bericht van de politie. De man is vrijgelaten.Hoe kan het zijn dat een zedendelinquent minderjarigen kan benaderen via sociale media, maar daarvoor niet gestraft kan worden?Volgens Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & Media is het lastig om strafbaarheid vast te stellen in deze zaak. 'Hij gaat niet proberen af te spreken om met haar Rummikub te spelen. Hij gaat iets anders met haar doen, dat voel je aan alles in het gesprek. Maar het is niet te bewijzen dat hij seks met haar wil, omdat het er niet staat. En juridisch gezien heb je dan eigenlijk niets.'Toch is het advies van het Openbaar Ministerie om altijd melding te maken bij de politie. 'Als je kind via internet benaderd wordt door een vreemde en je hebt het vermoeden dat er verkeerde bedoelingen bijzitten, stap dan altijd naar de politie', zegt persofficier Marilyn Fikenscher. 'Zij kunnen dan wel degelijk onderzoek doen en uitzoekingen of iemand slechte bedoelingen heeft.'Volgens Jacqueline Kleijer had de 11-jarige dochter in eerste eerste aanleg al een belangrijke les meegekregen. 'Zij voelde schijnbaar al heel snel aan dat er iets niet klopte. En dat zeg ik ook altijd tegen kinderen. Als je voelt dat iets niet klopt op internet, dan klopt het ook niet.'Ook heeft Kleijer nog enkele tips voor kinderen. 'Kinderen kunnen wegklikken, melden, blokkeren of ze kunnen met hun ouders praten', benadrukt Kleijer. 'En tegen ouders zeg ik in dergelijke situaties dat ze tegen hun kind moeten zeggen hoe goed het is dat hij of zij zoiets bij hun komt melden.'