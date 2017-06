Gepeste Matthijs (13) hit op Instagram dankzij zus

DEN HAAG - De 13-jarige Matthijs Nauta uit Den Haag werd via social media platform Instagram gepest door klasgenoten. Zijn zus Eline was er klaar mee en schakelde de hulp van de mensen op Twitter in om haar broertje een hart onder de riem te steken.

Sinds Matthijs op de middelbare school zit, wordt hij gepest door een aantal klasgenoten. Het is zo erg, dat zijn ouders hem graag naar een andere school willen sturen.Matthijs besloot woensdag een Instagramaccount aan te maken en plaatste zijn eerste foto op het mediaplatform. Daar kwamen meteen nare opmerkingen op. 'Ik zag het commentaar en vroeg aan Matthijs hoe ze dat bedoelden. Waren het vrienden van hem?', zegt zijn zus Eline tegen Omroep West. Dit bleek niet zo te zijn.Eline plaatste meteen een oproep op Twitter met een link naar de Instagrampagina van Matthijs . Eline: 'Ik heb een leuke groep volgers op Twitter, dus binnenwerd er gehoor aan gegeven. Dat is de kracht van Twitter.' In nog geen drie uur tijd kreeg de foto van Matthijs ruim 8.000 likes en zetten 4.000 mensen een lieve comment onder het kiekje. Ook heeft hij in één dag 3.000 volgers erbij gekregen.De likes en de positieve reacties lieten dus niet lang op zich wachten. Een appje van Matthijs met de tekst 'Wat gebeurt er?!' kwam dan ook snel binnen bij Eline. 'Het is zo fantastisch om te zien hoe positief het internet ook kan zijn', zegt de trotse zus.Volgens Eline zijn er veel mensen op de wereld die hun leven wijden aan het pesten van mensen op het internet, ook wel cyberbullying genoemd. Doordat Eline heeft gezien wat voor effect haar oproep had, is ze een Twitteraccount gestart tegen internetpesten voor kinderen.Amerikaans realityster Paris Hilton heeft zelfs de foto van Matthijs geliket, alleen heeft de Hagenaar geen idee wie zij is. 'Ik heb hem gezegd dat het de Kim Kardashian van tien jaar geleden is', lacht Eline. Ook hebben verschillende politiebureaus uit het hele land opbeurende berichtjes geplaatst.