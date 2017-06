'Een zeer laffe daad', dieven stelen 500 euro uit kinderboerderij Voorschoten

VOORSCHOTEN - Dieven hebben een kluis met daarin vijfhonderd euro gestolen van de kinderboerderij in Voorschoten. ‘Een zeer laffe daad’, noemt de kinderboerderij de diefstal tegen mediapartner Unity FM.

De inbrekers zijn in de nacht van woensdag op donderdag via het raam van het konijnenhok het pand binnen geglipt en zo het pand doorzocht. In een kluis zat vijfhonderd euro, een net aangeschaft cameratoestel maar ook de opbrengst van de verkoop van eieren en honing.



De inbrekers zijn overal geweest, en alles is uitgepluisd. Alle kastjes zijn doorgekeken, ook het educatieve materiaal. Maar de ogen van de inbrekers vielen natuurlijk op de kluis.



Niet bij de dieren geweest



De inbrekers hebben zich alleen beperkt tot het pand, bij de dieren zijn ze niet geweest. Sandy Seijn, eigenares van de kinderboerderij, roept via haar Facebookpagina getuigen op zich te melden.